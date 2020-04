Ciudadanos y brigadistas "pelean" en redes sociales por las despensas

Ciudadanos de la capital del estado manifestaron su inconformidad al no haber recibido su despensa, argumentando que en el momento en que pasaron los brigadistas se encontraban fuera de sus hogares realizando compras de víveres.

Este asunto se ha convertido en un tema recurrente en las redes sociales y grupos locales, donde la ciudadanía reporta que no recibieron este apoyo gubernamental.

A esto, los brigadistas gubernamentales responden que la mayoría de los quejosos no se encontraban en sus hogares al momento de pasar por su calle, se comportaron de manera prepotente, o exigían más de dos despensas.

(Captura de pantalla)

Cada día, al menos 150 personas denuncian que fueron omitidos durante el reparto de este apoyo gubernamental, como fue el caso de la señora Juana N (nombre cambiado para su seguridad), de la colonia Adolfo López Mateos; quien afirma que al momento en que los brigadistas pasaron por su hogar no se encontraba pues había ido a la tienda a comprar unos víveres, por lo que al intentar solicitarla directamente con el camión repartidor, se le negó este derecho.

“La señora no se encontraba en su casa. Sin embargo, sí se le entregó a su esposo. Tenemos la instrucción de no dejar más que una despensa por casa, además de que estar atendiendo casos así nos retrasaría aún más la distribución de las despensas”, respondió por su parte el brigadista Jesús Alonso.

Precisamente esta situación ha generado malestar entre el personal voluntario para la entrega, pues refieren que desde las siete de la mañana visitan cada hogar de la capital, únicamente para recibir en la mayoría de las veces insultos de la población que intenta recibir más de un apoyo argumentando que son varias las familias las que viven en un solo hogar.

(Captura de pantalla)

“Gritamos de casa en casa, caminando bajo el sol. Al igual que todos tenemos familia y no queremos salir de nuestros hogares para exponernos; pero estamos aquí apoyando para que cada hogar tenga su despensa. No podemos estar buscándolos si no se encuentran en el interior de sus hogares. Aún así nos han hecho regresar exclusivamente para entregar una solo despensa si llaman a los números que proporcionaron para pedir este apoyo”, dice por su parte el brigadista Carlos Arguelles.

Incluso el Oficial Mayor del Estado, Manuel Alamilla, se ha dado a la tarea de responder de manera personal estas denuncias en las redes sociales, intentando mediar la situación.