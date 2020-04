Se niegan a quedarse en casa en Cancún y Playa del Carmen

E. Huerta | O. Martínez

Cancunenses insisten en acudir a las playas a las cuales han sido prohibido asistir como parte de las medidas para evitar aglomeraciones y reducir el contagio de coronavirus.

En un recorrido por las playas se pudo observar a grupos pequeños de familias apostadas en la arena o en el mar, pese a los exhortos de la Guardia Nacional, Marina y la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Benito Juárez para que se fueran a casa.

Uno de los bañistas reconoció que hizo caso omiso al exhorto: