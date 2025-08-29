Autoridades municipales clausuraron una construcción irregular a orillas de la Laguna de los Siete Colores, luego de que inspectores constataron que carecía de los permisos correspondientes. La obra consistía en una base de concreto con dimensiones de 10.50 por 8.60 metros, que presuntamente sería utilizada para colocar una piscina.

El presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, informó que el operativo se llevó a cabo tras recibir denuncias ciudadanas, en su mayoría de prestadores de servicios náuticos y habitantes que reportaron la situación a través de redes sociales.

En respuesta, personal de la Dirección General de Obra Pública, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, encabezada por Romel Gibrán Cano Álvarez, acudió al sitio ubicado sobre la avenida Costera Norte número 1255, entre la avenida 5 y la calle 42, donde procedieron a clausurar de inmediato la construcción.

Clausuran construcción irregular en la Laguna de los Siete Colores de Bacalar [Foto: Cortesía]

Contreras Méndez señaló que se inició un procedimiento administrativo para determinar el impacto ambiental que estos trabajos pudieron haber ocasionado al sistema lagunar, considerado uno de los principales atractivos naturales de Bacalar y de Quintana Roo.

El alcalde, conocido como “Chepe” Contreras, advirtió que su gobierno no permitirá acciones fuera de la ley que atenten contra el medio ambiente y el orden urbano. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier obra irregular que se pretenda realizar en la zona, a fin de proteger la laguna y sus alrededores.

La Laguna de los Siete Colores es uno de los destinos turísticos más importantes del sur de Quintana Roo, por lo que las autoridades han reforzado la vigilancia para evitar construcciones ilegales que puedan poner en riesgo su equilibrio ecológico.