Clausuran farmacia municipal por medicamento caduco

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- La farmacia de la Unidad Médica Municipal de Puerto Aventuras fue clausurada por la Cofepris debido a que un medicamento y una vacuna antirrábica estaban caducas, de acuerdo a información oficial.



Héctor González Rodríguez, director municipal de Salud, confirmó la diligencia que hizo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en las cinco clínicas con las que cuenta el gobierno local: La Guadalupana, Villas del Sol, Nueva Creación, Luis Donaldo Colosio y la sancionada Puerto Aventuras.

“Los inspectores de la Cofepris encontraron un medicamento caduco, tenía fecha de enero, pero ya pasado por unos días, y para las normas de sanidad ya no se puede tener en una farmacia, y también teníamos en donación una vacuna antirrábica que no se ocupó y no se había desechado, y por eso es que se colocó el sello”, dijo.



El sello está en la farmacia del centro de salud, por lo que la atención a la ciudadanía porteña no se suspendió en ningún momento, aseguró González Rodríguez.



El hecho de desechar los medicamentos caducos es suficiente para eliminar la sanción, pero el Jurídico del Ayuntamiento deberá responder el acta de sanción que dejó la Cofepris y posteriormente se deberá pagar una multa económica que hasta ayer el director de Salud desconocía.



“Hoy la Cofepris está haciendo visitas a las instalaciones de los centros de salud, pero no tenemos problemas con ello, solo tuvimos este imprevisto y seguiremos operando bien”, indicó Héctor González.



En la delegación de Solidaridad de la Cofepris se nombró como coordinador general el pasado fin de semana a Javier Toledo Alvarado, y dijo que en unos días dará mayor información sobre los operativos de la dependencia.