Clausuran funeraria en la Supermanzana 30 de Cancún por inhumar fallecidos por Covid

Autoridades municipales y de la Cofepris clausuraron una funeraria en la Supermanzana 30 que realizaba servicios de inhumación de personas fallecidas por COVID-19 sin permisos de funcionamiento.

Miguel Pino Murillo, titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), explicó que una denuncia ciudadana se canalizó a través del ayuntamiento de Benito Juárez, que a su vez solicitó la presencia de esa instancia debido a la irregularidad del negocio.

De acuerdo con el artículo 3 de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 036, los proveedores de servicios funerarios deben contar con las licencias, permisos, avisos o autorizaciones emitidas por las autoridades correspondientes, para llevar a cabo sus actividades.

Sin embargo, este establecimiento operaba sin contar con los protocolos para el manejo de cadáveres, lo que puso en riesgo a los familiares ante un posible contagio.