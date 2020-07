Clausuran minisupers por vender alcohol fuera de horario

Fiscales de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el fin de semana clausuraron tres minisupers en Felipe Carrillo Puerto que operaban fuera de sus horarios establecidos y se consumían dentro de los lugares.

El cese ocurrió en el pueblo de Laguna Kaná, Santa María Poniente y dentro de la ciudad, en un establecimiento conocido como la Norteña, ubicado en la colonia Centro sobre la calle 62 entre 67 y 69.

Tras estas acciones suman ocho espacios detectados con irregularidades en lo que va de julio: tres clandestinos y cinco establecimientos regulados; seis en comunidades y dos dentro de la cabecera municipal. Según las estadísticas, es en los pueblos donde más se han percatado que no cumplen con los reglamentos.

Cristian Chagoya Escalante jefe de la dirección de Ingresos en el municipio, expresó que el Covid-19 ha propiciado el clandestinaje en la zona tras la suspensión de actividades en bares y cantinas, así como el recorte de los horarios extraordinarios que goza el sector.

Sostuvo que por esa razón las autoridades estatales en coordinación del Ayuntamiento están realizando los operativos exhaustivos para dar con cada uno de esos lugares, además a través de las denuncias y quejas que reciben a través de las redes sociales, sobre todo en las comunidades.