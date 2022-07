Cobá, en Tulum es declarada Zona Arqueológica de Monumentos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un decreto en el que declara Zona de Monumentos Arqueológicos del área conocida como Cobá, ubicada en el municipio de Tulum, Quintana Roo.

A través de un comunicado, el Diario Oficial de la Federación sobre la declaratoria, con este decreto se busca preservar, restaurar y proteger la zona, por ello a partir de este día está prohibido hacer cualquier tipo de construcción, excavación al interior de las 246 hectáreas que comprende el predio como:

La zona arqueológica de Cobá se distingue por su arquitectura estilo Petén y Costa oriental; cuenta con estelas que representan conquistas y ascensiones de gobernantes, entre otros eventos y tiene como característica sobresaliente su red de caminos o sacbeoob, los cuales comunicaban a la ciudad con los grupos arquitectónicos, otros asentamientos arqueológicos incluso regiones.