Frenan ‘cobro’ en recolección de basura

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ante los reportes de “cobro voluntario” que realizan elementos de recolección de basura en diversas zonas de la ciudad, autoridades municipales pidieron a la ciudadanía no dejarse sorprender dado que es un servicio que no tiene un costo, pese al tipo de desechos que se generen en los hogares.

El regidor local Jesús Caamal Casanova indicó que ha tenido reportes de vecinos en varias colonias como Villas del Sol, Ejido, Colosio y Bellavista respecto a que los trabajadores del Ayuntamiento “ejercen presión” a los vecinos para que les den dinero para recoger la basura.

“Tenemos horarios establecidos en cada zona. La gente sabe que debe sacar su basura a cierta hora que pasa el camión, pero lo que nos dicen es que los trabajadores pasan gritando “¡la basura!, ¡la basura!, e incluso tocan a las puertas, y eso no es correcto porque no son propineros, tienen un sueldo y es su trabajo”, indicó.

Consultado sobre el tema, el director de Servicios Públicos, Roberto Rejón Ucaña, indicó que a su dirección no se han llegado esos reportes, pero hará un llamado a sus trabajadores para que no incurran en esos actos que manchan el trabajo que desempeñan.

No obstante, Caamal Casanova consideró que “la propina es voluntaria, no estamos en contra de que la gente dé de buena voluntad un extra a nuestros trabajadores, pero no bajo esa presión que se hace para recibir una propina”.

El único cobro que la Comuna hace por la recolección de los desechos urbanos es cuando se trata de giros comerciales, pero esa aportación de los empresarios se hace en las cajas de la Tesorería municipal y no a los trabajadores de calle”.

Vecinos consultados en Villas del Sol y la colonia Bellavista indicaron que no es habitual, pero sí hay algunos recolectores que sí gritan; sin embargo, eso no sucede en fraccionamientos como Cataluña, Los Olivos o las colonias 28 de Julio o Villamar, de acuerdo a algunos de sus habitantes.