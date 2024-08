Cofepris Q. Roo, sin facultades para revisar rastros; aclaran

La Dirección estatal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se declara sin competencia para revisar las condiciones de los rastros municipales, luego de que dichas revisiones han sido solicitadas por algunos regidores del municipio de Benito Juárez que han cuestionado la calidad de la carne que se importa a Cancún.

Dichas facultades le corresponden al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), informó Israel García Lorenzo, titular de la dependencia estatal.

En cuanto al tema el control de la carne proveniente de los rastros municipales, les corresponde a las autoridades federales realizan cercos sanitarios para revisar el producto que está entrando, “por eso no nos corresponde a nosotros”, agregó el funcionario.

En cuanto a sus facultades, el funcionario comentó que a la Cofepris en el estado le corresponde revisar los establecimientos que se venda al público la carne.

Por ello, dijo que, durante el primer semestre de este año, se han revisado casi 50 establecimientos, de los cuales solo dos han sido sancionados presentaron la documentación por verificación de las condiciones higiénicas de los establecimientos, ubicadas una en el municipio de Lázaro Cárdenas y otra en Benito Juárez.

“En 2024, en el primer semestre no hemos tenido casos de carne contaminada, hemos tenido casos de establecimientos que no cuentan con las condiciones sanitarias de higiene, de capacitación, que no use agua clorada para lavar sus instrumentos, que no sepan la manipulación del producto. En esos puntos sí hemos encontrado y se han suspendido y han recibido su multa como tal”.