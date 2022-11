Trabajadores del hotel Panama Jack iniciaron labores de contención en la zona marítima de su frente costero concesionado en playa El Recodo, a pesar de que el particular no cuenta con algún permiso de impacto ambiental; se preparan acciones legales.

Desde la semana pasada, de acuerdo con reportes, los trabajadores comenzaron a introducir una valla de madera y polímero sobre el lecho marino ubicado frente a la mencionada playa.

Testimonios de pescadores del tramo costero situado a la altura del centro de Playa del Carmen, indican que existe la intención de construir una especie de malecón en el lugar, que es una de las zonas de playa más erosionadas de los últimos años.

Lourdes Várguez Ocampo, directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), dijo que ya se reportaron los trabajos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero hasta ahora no han parado las labores, pese a una inspección federal realizada hace algunos días.

“No tienen ningún permiso para construir, no tienen ninguna autorización de impacto ambiental y la Zofemat por lo mismo dio aviso a la Profepa (...) la Profepa hizo la inspección el jueves, pero solamente les pidieron que dejen de ejecutar, y en vista que no le hicieron caso a Profepa vamos a realizar una demanda ciudadana en la que reportemos que están haciendo obras dentro del agua ocupando lo poco que tenemos de zona federal y metiéndose hasta el agua”, explicó Várguez Ocampo.