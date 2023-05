Colocan sellos de clausura en entradas de la Plaza de Toros Cancún

Durante la tarde de este sábado 20 de mayo se registró la clausura de la Plaza de Toros de Cancún, a solo unas horas de que se llevara a cabo el concierto de Alemán y Millonario en el recinto.

De acuerdo con videos compartidos por usuarios a Novedades Quintana Roo, personal del Ayuntamiento de Benito Juárez arribaron al inmueble para colocar los sellos en las puertas.

Con base en información preliminar, la noche de ayer se realizó un concierto en la Plaza de Toros de Cancún, donde presuntamente cantaron 'narcocorridos', canciones que realizan apología al delito y están prohibidas en la ciudad.

Lo anterior habría causado que autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez clausuraran el inmueble durante la tarde de este sábado, por lo que el rapero mexicano Alemán y Millonario cancelaron su presentación en dicho recinto a tan solo unas horas de que se realizara.

La regidora que preside la Comisión de Espectáculos y Diversiones, Karina Pamela Espinosa Pérez, comentó que la medida del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del municipio de Benito Juárez, que prohibe los 'narcocorridos' en Cancún, no se aplicaba sino hasta después del incidente registrado en fechas pasadas, donde un cantante se vio involucrado en una persecución y balacera en la ciudad.