La comedia es parte de la vida de Daniela Luján

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Todo el mundo ubica a Daniela Luján como la bella Luz Clarita y paso a paso hemos visto su desarrollo actoral en importantes producciones; sin embargo, ha conquistado al público mexicano con papeles cómicos como el de Daniela del Valle en la serie de Jorge Ortiz de Pinedo, Una familia de Diez, y como ese ha continuado en teatro siguiendo este género.

“Creo que he encontrado un buen nicho en la comedia y creo que no me ha ido tan mal porque Jorge me volvió a contratar y algo estoy haciendo bien, la verdad es que la paso muy bien con esta compañía, con este elenco y en la comedia en general, es un género que me ha gustado mucho y que no es tan fácil, pero lo que me gusta es que es más fácil llegar a la gente con el mensaje o la reflexión que hacen los dramaturgos y que queremos contar a través de la risa, además creo que en esta época México necesita reírse, aparte que somos una cultura en la que nos reímos de nuestros problemas, de nuestras tragedias y hasta de la muerte”, detalló Daniela, quien se presentó ayer en la puesta en escena “Cosas de Papá y Mamá” en el Teatro de Cancún.

Ha aprendido mucho haciendo comedia

“La técnica de la comedia es mucho más difícil y lo que yo he aprendido al lado de Jorge es que hasta la respiración tiene que ser exacta, puede sonar exagerado pero si haces una pausa donde no era, ya no tiene chiste, o si lo dices en otro tono, la comedia es una cosa muy exacta de tiempos, el timing debe ser muy preciso y esto he aprendido en estos años que he hecho comedia y al lado de grandes actores como Margaleff que es mi dupla, no es tan grande como ellos pero tiene mucho colmillo”.

Primero en Una familia de Diez y ahora en Cosas de Mamá y Papá, Daniela Luján y Ricardo Margaleff se llevan la mayor parte de las carcajadas, gracias a la buena mancuerna que han logrado, cosa que la actriz agradece.

“La verdad es que somos una buena dupla, tenemos una gran química en escena y eso lo agradezco infinitamente porque es muy raro encontrar un compañero con el que te lleves y te entiendas tan bien y las cosas resulten tan simpáticas para la gente”.

“Busco hacer mis pininos en el cine”

Hemos visto a Daniela en diversas telenovelas y obras de teatro, pero hasta el momento no ha dado el gran salto a la pantalla grande, meta que ha decidido cumplir a la brevedad.

“Terminamos este año con la gira de Cosas de Papá y Mamá y ya nos dijo Jorge que empezamos el próximo año con la nueva temporada de Una familia de Diez, entonces sí, seguiré en comedia. Ando viendo eso, no hay nada concreto pero estoy asomándome por esos rumbos del cine que no había buscado antes, estoy buscando hacer mis pininos en cine, entonces lo que llegue está padre, ya sea comedia, tragedia, lo que sea, aunque sea de extra”, puntualizó la bella actriz.