Aún con Mundial, ‘ni las moscas’ fueron a la Quinta Avenida

PLAYA DEL CARMEN.- El partido inaugural del mundial de fútbol Rusia 2018 no cumplió las expectativas en bares y restaurantes, los cuales desde muy temprano abrieron sus puertas a comensales para transmitir el evento.

La lluvia que se registró durante toda la mañana de ayer en la mayor parte de la ciudad, fue el factor determinante que ahuyentó a los futboleros; mesas y sillas de restaurantes, durante la transmisión del partido entre Rusia y Arabia Saudita, permanecieron vacías en varios establecimientos de la Quinta Avenida.

Comentaron que hoy viernes esperan un alza por el encuentro entre Portugal y España, pues esta última nación cuenta con una importante comunidad en la ciudad.

Prevén llenos totales para el domingo por la mañana, cuando la selección mexicana de fútbol debute frente a su similar de Alemania.

“Pensamos que iba a ver buena afluencia, pero no se pararon ni las moscas, tiene que ver mucho el tema del agua, es algo que afecta a todos y muchos de los comensales prefieren quedarse en su hotel porque prácticamente no hay mucho que hacer, ni en la playa”, comentó Gabriel, capitán de meseros de un restaurante de la Quinta Avenida.

En otros establecimientos situados en la playa, los meseros y asistentes, quienes se han preparado para este mes futbolero con anticipación, ante la falta de clientes por las condiciones climatológicas, prefirieron observar el transcurso del partido a la espera de parroquianos, aunque estos al final nunca arribaron.

Para Zenaida Hernández, trabajadora entrevistada, no sólo fue el factor climatológico que no permitió llenos, sino también el partido que hubo “hay que ser realistas, el partido entre Rusia y Arabia nadie lo quiere ver, es poco atractivo, casi no hay rusos aquí (Riviera Maya) ahora y pues árabes ni se diga, nadie quiere ver esos partidos, todos prefieren ver las potencias en futbol, hasta los gringos”.

De esta manera el inicio del mundial no fue tan dinámico para los restauranteros, mas no así para los rusos que ayer vencieron a Arabia Saudita con un marcador de 5-0.