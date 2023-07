Comercio ambulante ¿podría permitirse en nuevos mercados de Cancún?

El gobierno municipal de Benito Juárez analiza la posibilidad de permitir, o no, la colocación de comercio en la vía pública en los mercados de las supermanzanas 259 y 101, que recién fueron construidos por el gobierno federal.

Jesús Alberto Ayuso Magaña, director de Comercio en la Vía Pública del municipio, comentó que este tema es analizado por los miembros de la Comisión de Comercio en la Vía Pública del Ayuntamiento de Benito.

"Tal cual no hay un criterio o una instrucción oficial sobre otorgar o no permisos (...) Hay un comité dictaminador que establece esos criterios, pero hasta ahora no lo hemos hecho ya que apenas se entregaron las llaves de quienes tendrán los locales en dichos mercados".