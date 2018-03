Plazas de Cancún aún no cuentan con programa de seguridad

Eric Galindo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Las autoridades de la Policía Ministerial, cada mes se reúnen con representantes de tiendas de conveniencia y farmacias para intercambiar información por los robos de los que han sido víctima, pero a pesar de que les entregan pruebas como videos e imágenes, no han logrado detener a los presuntos delincuentes.

La corporación policíaca señaló que cada mes se reúnen y se toman estrategias para aumentar la seguridad en los comercios.

En las tiendas de conveniencias han implementado el botón de pánico, pero también cada determinado tiempo tienen que hacer corte y meter el dinero en una caja de seguridad, actualmente tienen la disposición de cerrar a partir de las 23 horas y despachar por la ventanilla.

La Policía Ministerial tiene una estrecha colaboración con las cadenas de tiendas de conveniencia, farmacias y otros establecimientos.

Las imágenes que les han proporcionado de las cámaras que tienen, les ha permitido judicializar las carpetas de investigación y detener a los presuntos responsables de los robos, pero no especificaron cuántos han enviado a la cárcel. Con los únicos que no se han reunido y no hay acercamiento son con los representantes de las plazas comerciales.

Por su parte, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), dijo que en breve presentarán su estrategia para reforzar la seguridad y vigilancia de las plazas comerciales de la ciudad.

Sin embargo el septiembre del 2014 se inició un programa para reforzar la vigilancia en plazas, luego de que sujetos robaron con violencia una joyería en la Gran Plaza.

El programa estuvo a cargo de la Smspyt pero este solamente duró unos meses, posteriormente fue abandonado por las administraciones que siguieron.

El pasado miércoles, sujetos armados ingresaron a la tienda Coppel, que se ubica al interior de la plaza Las Américas, donde amagaron a los empleados, rompieron las vitrinas con mazos y se llevaron relojes, alhajas y celulares.