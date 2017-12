Sueldo indespreciable para comité de anticorrupción

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los que conformen el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción recibirán un jugoso honorario por el cargo, ya que el salario equivale a lo que un secretario del estado gane, más de 60 mil pesos.

Además del salario que reciban los miembros que serán elegidos por otro grupo de ciudadanos, al iniciar, en abril de 2018, contarán con una bolsa de seis millones de pesos que servirá para arrancar los trabajos.

También te puede interesar: Ex magistrados buscan de nuevo el cargo

“Fuimos nosotros los que solicitamos un presupuesto con el Congreso para el comité, cuando inicien con base en esquemas de otros estados”, agregó Alejandro Riquelme, vocal de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Para elegir al comité, el Congreso de Quintana Roo designó a cinco representantes que estarán durante cinco años y que lanzarán la convocatoria el 10 de enero y finalizará en abril, quienes conforman la comisión son Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Celina Izquierdo Sánchez, quien es secretaria técnica del Observatorio de Violencia Social y de Género de Cancún; Alejandro Riquelme, de la Asociación Ciudadanos por la Transparencia, Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano, de la Universidad Unimaat y Elena Mugica, especializada en auditoría, administración y procesos.

El comité quedará conformado por cinco ciudadanos encabezados por un presidente que tendrá duración de un año, posterior a ese año vendrá otro que elegirá la misma comisión.

México está entre los primeros lugares de mayor corrupción, sin embargo, no existen datos específicos a nivel estatal y a la comisión no le corresponde estudiar los indicadores, sino que va a encontrar a los ciudadanos que serán parte del comité dentro del Sistema Anticorrupción, mencionó Celina Izquierdo Sánchez, vocera de la comisión.

“El sistema quedó aprobado con un año de retraso y al no tener un mecanismo no podía haber disminución y menos medir cifras que no hay”, mencionó.

El comité tendrá un brazo ejecutor y una vez que pase el período de los seis millones de pesos que recibirían, ellos deben pedir los recursos y presupuestos que asigna el Congreso del Estado.

La comisión no recibirá un recurso o remuneración económica, pero el dinero que ahora está solicitando es para instalaciones, computadoras y operación aunque está en proceso de aprobación.