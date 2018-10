La Comisión de Evaluación de Energías Limpias nunca se sesionó

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- El Cabildo de Solidaridad votó a favor de crear la Comisión Especial Edilicia para la Evaluación y Propuesta de Energías Limpias presidida por Alejandra Cárdenas Nájera, pero hasta el final de la administración nunca sesionó.

“Por este medio hago de su conocimiento que una vez realizada la búsqueda correspondiente en los archivos que guarda la Secretaría General no se encontró reporte o informe alguno perteneciente a esa comisión hasta el último día de agosto del presente año”, dice textualmente la respuesta que Alberto Farfán Bravo, ex secretario general de la Comuna, dio a la solicitud 822718 hecha a la Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información Pública de Solidaridad.

En el boletín que la oficina de Comunicación Social generó de la décima novena sesión ordinaria de Cabildo que se llevó a cabo el 28 de junio del año pasado, se lee que Alejandra Cárdenas, primera regidora de la pasada administración, dijo que su propuesta “busca impulsar energías limpias en el municipio de Solidaridad, con el propósito de contribuir al cuidado de los recursos naturales y reducir la huella de carbono”.

“Esta Comisión será la encargada de estudiar alternativas de energías limpias que nosotros podamos adoptar para que se implementen y lograr reducir el impacto general en el medio ambiente”, declaró en ese momento la perredista.

Ya como ex regidora, Cárdenas Nájera ha evitado el encuentro con la prensa por lo que no respondió a la solicitud de una entrevista para este tema. Sin embargo, Luis Roldán Carrillo, también ex regidor y quien formaba parte de la Comisión Especial, confirmó la respuesta que la Secretaría General: “nunca sesionó esa comisión”.

El regidor Gustavo Maldonado Saldaña fungió como secretario de esa comisión, y como Vocales los regidores Luis Carlos Mayo de la Cruz, Luz Fabiola Ballesteros Xicoténcatl, Maribel Morales Orozco, Luis Fernando Roldán Carrillo y Jesús Caamal Casanova.