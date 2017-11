Carece Tulum de normas en manejo de basura

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- El Comité Municipal de Residuos Sólidos no pudo ser instalado por falta de participantes; los pocos que llegaron al evento refirieron que no fueron invitados y se enteraron por terceras personas; de 31 integrantes solo acudieron 11. Entre los temas del comité de residuos sólidos está el reglamento para el manejo de la basura; Tulum no cuenta con un reglamento y se aplica el de Solidaridad.

Paulina Cermeño, quien pidió formar parte del comité, indicó que las necesidades ambientales son claras, pero las administraciones municipales no han empleado los ingresos para atender lo que se requiere en materia ambiental. “El Ayuntamiento busca seguir manejando la etiqueta de servicios públicos para el tema de los residuos sólidos; mientras no haya un avance claro seguirá en lo mismo: cómo seguir ordeñando y malgastando y tan mal ocupada la celda que debió ser trabajada con ingeniería ambiental”, expuso a los asistentes y autoridades.

La reunión fue convocada por la Dirección de Ecología, a cargo de Francisco Chan Chablé, y Rocío Peralta, a cargo de Medio Ambiente de esa área.

La red Tulum Sustentable presiona para que se forme el comité y el tema de los residuos sólidos y el tratamiento no quede solo en manos del gobierno, indicó Carlos Laciar, integrante de este grupo.

Laciar, agregó que desde el 26 de septiembre, están esperando la instalación del comité de Residuos Sólidos, por lo que pidió no depender de la gente que no quiere participar en un tema del que “no me parece el hecho de que estamos apoyando algo que debió estar hace muchísimo tiempo con otra seriedad. El tema está por encima de la agenda de cualquiera de nosotros”, apuntó en referencia a la situación del tratamiento de los desechos que se generan en el municipio. ”Como sociedad tenemos que actuar para buscar soluciones a los problemas”, agregó.

El grupo que acudió, pidió avanzar y que se informe el orden del día de la primera sesión del comité de Ecología que también tendría lugar junto con la toma de protesta de los comités de Residuos Sólidos, de Aguas y Cenotes; de Cambio Climático y de Vida Silvestre.

El plan de trabajo del comité de Ecología, dentro del cual está inmerso el comité de Residuos Sólidos, tiene como finalidad revisión del reglamento de Ecología municipal, el cual ya está en manos del área jurídica para revisión. Asimismo, se está elaborando el programa municipal de residuos sólidos con la participación del comité que aún no se instala y el de Programa de Protección al Ambiente, en el cual concurrirán los comités de Cambio Climático, Cenotes y Aguas.