Comités vecinales, usados para buscar apoyo político

Alejandro Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Es un secreto a voces que los comités vecinales se usan para buscar el apoyo al partido político que está en turno, la principal tarea de estos comités es ayudar a la comunidad en diversos temas y no servir a una institución política”, señaló Cynthia Dehesa Guzmán, directora general de Ciudadanos por la Transparencia.

Cancún cuenta con más de 241 comités vecinales que serán una pieza clave en las próximas elecciones en el municipio de Benito Juárez. Se usan para recolectar y comprar votos principalmente en las regiones, explicó.

También te puede interesar: Ven importante la instalación de comités de vigilancia vecinal

La vigencia de un comité vecinal es desde que inicia una administración municipal hasta que termina, está conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y dos o tres vocales.

“Un comité vecinal no puede mezclarse con algún integrante de un partido político o alguien que aspire a hacerlo, no se tiene ninguna relación de este tipo, no hemos tenido dentro de un comité vecinal a una persona con cargo político”, señaló el director de Organización Comunitaria en Benito Juárez, Miguel Martínez Ibarra.

Los comités se forman después que los regidores aprueban la convocatoria a todos los sectores de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Social se encarga de la difusión en diferentes medios de comunicación, las personas al cumplir los requisitos se acercan a registrar su planilla.

“Es una mentira, está plenamente identificado que los comités son usados para fines políticos en las regiones populares en las elecciones, si quieres ganar la elección tienes que ir a hablar con la lideresa de partido y ella organiza la compra y colecta de credenciales de elector y así acumular votos”, señaló Cynthia Dehesa.

Recalcó que las elecciones en México no son un proceso democrático, son un esquema complejo de compra de voluntades y mercadotecnia que erosiona a la sociedad, “es importante que la ciudadanía en general se adueñe de estos comités vecinales, son una estructura para darle voz al ciudadano, para resolver la problemática muy local y puntual de sus localidades; arreglar calles, alumbrado y parques”.