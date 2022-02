Ahorrar implica deshacerte de ese dinero que tal vez gastarías en cosas efímeras porque es cierto, los cancunense no tenemos el hábito del ahorro, sin embargo, sabemos que no siempre tenemos dinero en los bolsillos y que eso presenta una gran sensación de inestabilidad, ya que si se te presenta una situación de emergencia no tendrás fondos para cubrir los gastos.

Pero si con todo esto piensas que ahorrar no es necesario y crees que es muy difícil este reto es para ti. Te darás cuenta que ahorrar nunca fue tan fácil y las recompensas son jugosas, de esta manera podrás comprar o seguir ahorrando por aquello que tanto anhelas.

Con esta forma podrás ahorrar hasta 12 mil 300 pesos para fin de año. Te preguntarás cómo llegarás a ese objetivo, bueno en este artículo te enseñaremos una sencilla dinámica que consiste en acumular diariamente dos billetes de 20 pesos y, al cabo de las 44 semanas que restan del año iniciando en marzo, podrás disponer de la cantidad mencionada previamente.

Recuerda que nunca es tarde para empezar a ahorrar.

Cabe señalar que este método de ahorro es ideal para los principiantes que recién están llevando a la práctica dicho hábito.

¿Por qué ahorrar poco a poco?

Al no tener el hábito de ahorrar necesitas crear la rutina, así que ahorrar con una cantidad pequeña tu bolsillo no lo sentirá, con el tiempo la cantidad de dinero irá aumentando, pero no te preocupes cuando esto pase el hábito estará sólido y no presentarás dificultades.

Recuerda que, cuanto se habla de adquirir un nuevo hábito, un estudio de la Universidad de Londres (University College London) demostró que que la mayoría de personas lo consiguen a los 66 días, así que no desesperes.

El primer paso es conseguir un contenedor para guardar el dinero o una alcancía, posteriormente necesitarás una hoja o libreta para llevar las cuentas y el monto reunido cada semana.

Lo ideal es que guardes cada billete de 20 pesos que recibas, ya sea como parte del cambio luego de realizar alguna compra o de pagar tu pasaje de transporte público. De esta forma, se recomienda ahorrar cada billete de 20 pesos que recibas con el fin de alcanzar una cifra mucho mayor al terminar el año.

Evita gastos innecesarios

Se recomienda que el ahorro se haga en las mañanas, antes de salir por el desayuno o antes de irse a trabajar pues durante el día el común que entre las compras diarias destacan los llamados “gastos hormiga”, lo que mermaría el hábito.

Cuando el reto se acabe lograrás obtener 12 mil 300 pesos para guardarlos en un cuenta bancaria, gastarlo en lo que tu necesites o aprovecharlo para las festividades navideñas.

Condusef aporta otras estrategias de ahorro

Otros consejos ofrecidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para comenzar a ahorrar son los siguientes:

Identifica la totalidad de tus ingresos y egresos

Al organizar tus ingresos mensuales podrás saber de cuánto dinero dispones al iniciar tu semana o quincena, podrás administrar de mejor tus gastos.

Crea tu lista de gastos

Lo sabemos, este punto puede ser complicado debido a los imprevistos diarios, pero es muy importante que sepas de qué manera vas gastar tu dinero y saber como lo destinarán.

Para llevar un balance de tus gastos, puedes apoyarte de aplicaciones o a la antigua con lápiz y papel, lo cual facilitarán el análisis de gestión y administración de tu dinero.

¿Cuáles son tus gastos fijos y gastos variables?

Además de lo mencionado, la Condusef menciona que saber identificar los gastos podría ayudarte a mejorar tus hábitos de ahorro.

Gastos fijos: Son aquellos que te permiten sobrevivir día a día.

Gastos variables: Son aquellos relacionados con tu estilo de vida.

Al marcar la diferencia entre unos y otros te ayudará a saber en qué actividades puedes evitar gastar dinero.

