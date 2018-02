Falta de competitividad limita la calidad de los servicios

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q Roo.- La OCDE calificó como retroceso la sobrerregulación existente en estados y municipios que es de carácter proteccionista y no promueven la competitividad y por ende limita calidad de un producto o servicio y la creación de empleos, y que se refleja en las restricciones que algunos estados han aplicado a Uber.

Gerardo Flores Romero, coordinador de Política Regulatoria para Latinoamérica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseguró que si bien México ha reducido en los últimos cinco años la carga administrativa a nivel federal, es necesario que los estados y municipios fomenten mecanismos regulatorios que promuevan inversión y productividad.

En el marco de la Quinta Reunión de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, explicó que la OCDE tiene un indicador de productos de mercado en el que miden cómo el marco normativo permite y fomenta la inversión, el emprendedurismo y el comercio exterior, y si bien ante se ve a México como país en un avance considerable que lo coloca como punta de lanza en Latinoamérica, es en lo local donde está el reto para facilitar que haya emprendedores y que compitan entre sí.

“Cuando no tienes competencia no hay calidad. Si no tienes con quién competir no tienes incentivo de mejorar ese servicio y no tienes productividad (…) ¿Cuántos estados han establecido restricciones contra Uber? ¿Cuántos municipios establecen que si en una cuadra hay una tortillería no puede haber otra en la siguiente? Esas son restricciones a la competencia y frena la productividad”, consideró el también economista.