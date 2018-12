¿Y la CFE? La comunidad de Cacao lleva una semana ‘a oscuras’

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Al menos la mitad de la comunidad de Cacao, en la ribera del río Hondo está sin energía eléctrica desde el pasado jueves, pese a las llamadas telefónicas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nada ha hecho al respecto.

Propietarios de comercios de abarrotes reportan miles de pesos en pérdidas por diversos productos perecederos que a falta de refrigeración se echaron a perder.

Armando Hernández Hernández, delegado de la comunidad de Cacao, señaló que se han hecho más de 100 llamadas para reportar la situación a la CFE, sin que hayan tenido respuesta; entre los afectados se encuentra el albergue de jornaleros agrícolas provenientes del estado de Chiapas.

Dijo que desde hace meses el suministro de energía eléctrica en la comunidad, de dos mil habitantes, estaba fallando, pero el pasado jueves cerca de la mitad de la población se quedó sin el servicio.

“Desde el jueves no hay energía eléctrica, ya reporté como cien veces gastando miles de pesos en fichas telefónicas, porque las llamadas a la CFE, no son gratuitas para nosotros y luego te dejan esperando una contestadora”, comentó.

Esa situación ha causado inconformidad ante la población, pues las quejas no han cesado por pérdidas en alimentos perecederos, además de que se interrumpen las actividades cotidianas al interior de las viviendas por falta de energía eléctrica.

“Las quejas de la población no han parado, la verdad ya no sé qué hacer, ellos vienen a quejarse y me dicen que no pueden hacer sus cosas, pero ya reporté y nada más no vienen a checar”, dijo.

Además explicó que los más afectados han sido los comerciantes dedicados a la venta de abarrotes, quienes han reportado miles de pesos en pérdidas de productos perecederos como carnes frías y lácteos, además de refrescos y otros productos que necesitan refrigeración.

“Todos los comercios tienen pérdidas, miles de pesos, las familias en carnes y comidas que tenían en sus refrigeradores y los comercios en productos” comentó.

Pablo Jesús Cau Corona, abarrotero de la comunidad, dijo que perdió cerca de diez mil pesos en productos perecederos y otros miles de pesos en pérdidas de productos que no se han vendido porque requieren refrigeración como lo son los refrescos y los jugos.