Xiatil tiene mil 200 habitantes y está en el ‘abandono’

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Más de mil 200 habitantes de la comunidad de Xiatil en el municipio de Felipe Carrillo Puerto carecen de atención e infraestructura social; las autoridades municipales los mantienen en el olvido.

Jessica Avilés Santos Aké, subdelegada de la comunidad, aseveró que desde hace mucho tiempo ha pedido al gobierno municipal se atienda cada una de las necesidades en el pueblo, como alumbrado público, bacheo, pavimentación, ampliación de energía eléctrica, entre otras, pero le hacen caso omiso.

“Hay muchas necesidades en nuestra comunidad, como en muchas más, pero no nos hemos quedado quietos, siempre tratamos de buscar las soluciones, en este caso gestionar, buscar que el gobierno nos apoye, hemos emitido nuestras respectivas solicitudes, pero nunca nos dan respuesta”, dijo.

Añadió que desde la administración de Paoly Perera Maldonado, emitió decenas de solicitudes al municipio y jamás obtuvo beneficios o apoyos, dijo que en esta administración municipal no se ha quedado con los brazos cruzados y sigue con las gestiones.

Indicó que ha enviado documentos a José Esquivel Vargas, presidente de Felipe Carrillo Puerto, con las mismas peticiones e iniciativas, aunque por el momento no ha tenido respuesta, espera que no la ignoren y no dejen atrás a su comunidad, como ha pasado en otros tiempos y durante varios años.

“Estamos viendo que la nueva administración nos cumpla, como se comprometieron en campaña; nosotros ya hicimos lo indispensable en meter solicitudes a beneficio de más de mil 200 habitantes, esperemos que no quede en un veremos, sino que hagan algo porque nosotros lo necesitamos”, externó.

Se intentó entrevistar a Alicia Tapia Montejo, secretaria general del Ayuntamiento y a Marisol Ciau Manzanero, directora de Obras Públicas, para conocer de las iniciativas que hay en este período y si se tiene incluida esa comunidad; sin embargo, no fue posible, no se les encontró en sus oficinas.