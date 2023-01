Las agresiones contra conductores de Uber escalan a niveles preocupantes, luego que las autoridades detuvieron a un taxista presuntamente señalado por arrojar ácido a un auto particular a las afueras de un hotel en Cancún.

Lo más indignante fue que el operador de la plataforma no se encontraba en servicio al momento del "ataque".

Con ‘ácido’, taxista ataca a Uber en Cancún; el conductor no estaba en servicio [Foto: Redes sociales]

A través de redes sociales, se viralizaron fotografías de la detención del taxista, quien conducía la unidad 2929, luego de ser señalado por arrojar un líquido corrosivo al automóvil de un hombre que habría llevado a su pareja al hotel Sandos.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE), ni el Sindicato de Taxistas han emitido algún comunicado respecto a lo sucedido a las afueras del hotel antes mencionado.

En la mañana de este miércoles, operadores fueron captados presuntamente obligando a los turistas a abordar taxis a las afueras del hotel Mayan Monkey.

La vocería de Uber en Quintana Roo, comentó en exclusiva para Novedades los recientes acontecimientos.

“Bajaron a los turistas, los turistas no se quieren ir en los taxis, ¡porque no quieren! La presencia de los policías ahí, fue solo para que no haya una agresión” .

Además, agregó que ante la negativa de los visitantes extranjeros de tomar a los taxis, los choferes les indican “¡que se vayan como quieran!”, “Los dejan en la calle. Eso es muy grave y no lo entienden” , sentenció.