Ha sido un año ya desde aquel día en que te fuiste. Con cierta frecuencia te veo, te siento, te escucho. Aquí seguimos girando con el mundo, andando. Haciendo lo que nos toca. Con cierta frecuencia me pasan cosas que me guardo porque sé que son cosas que te hubiera gustado saber. Me las guardo como si te las fuera a compartir mañana que hablemos, aunque sé que ese día no existe ya.

Desde el día en que te fuiste, tantas personas que conozco y no, me han compartido lo que les dolió tu partida, pero aún más lo mucho que les significó tu presencia en el mundo. Hace un par de semanas me fui de viaje solo, y con mucha frecuencia pensé en ti, en lo mucho que te hubiera gustado conocer tantos lugares que ahora pude caminar. Me llevé tus calcetines, tu bufanda, tu gorro y los usé todos los días para sentir que de alguna forma estabas ahí conmigo. Con frecuencia te veo, te siento, te escucho. No siempre a propósito. En Bélgica conocí a una mujer que me habló de lo mucho que le gustan tus canciones y a casi a un año de distancia, ahí estuve recibiendo su pésame, escuchando el impacto que tuviste en la vida de personas que nunca imaginé conocer. Lo mismo sucedió el día en que te fuiste, cuando en el avión de regreso a casa alguien en otra fila puso en su teléfono el video de “Nadie se va del Todo”, mientras miraba su pantalla con la misma y evidente tristeza con la que yo y tantas personas más nos sentimos desde ese día.

Te siento en el canto del pájaro que se para en mi ventana las mañanas del domingo y se queda ahí mirándome trabajar. Sospecho que es el mismo que canta en la ventana de mi madre cuando se siente sola.

Tus amigos me abrazan con un cariño que se siente diferente. El otro día me topé a Roberto que me abrazó y se quedó sin palabras, pero tampoco me soltó hasta que se sintió en paz, con lo que decía su abrazo. Los entiendo. No tiene nada que ver con el cariño que podrían sentir por mí. Es más bien que me abrazan buscando encontrar algo de ti.

Recorro los cajones de tu oficina en silencio, como buscando no ser descubierto. Abro tus libretas, leo tus letras, me como tus galletas. Hacerlo me lleva de vuelta a la infancia, a ese pequeño estudio en el que me escondía cuando te extrañaba. Aunque en esa época tenía el consuelo de saber que en unos días más volverías y con suerte no descubrirías que estuve tocando tu guitarra.

No es mi lugar hablar por los demás, pero te aseguro que por aquí seguimos tristes por tu partida. A pesar del tiempo, a pesar de las innumerables muestras de cariño, además del canto del pájaro, de lo que se siente usar tu bufanda, escuchar tus canciones, ver tus fotografías, leer tus letras. Hoy un año después te puedo decir que me siento triste y contento al mismo tiempo, porque te fuiste en tus propios términos, en tu tiempo, a tu manera.

Con cierta frecuencia te veo, te siento, te escucho. A un año de distancia te escribo una vez más. Sobrecogido, incompleto, optimista y en paz de saberte conmigo, aunque ya no estés aquí.