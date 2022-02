Con Mara, la capital seguirá en Chetumal

Mencionábamos en la entrega anterior que uno de los “petates del muerto” con los que los perseguidores de Mara Lezama Espinosa –lo son porque persiste adelante en las mediciones en las preferencias partidistas y ciudadanas en general para suceder a Carlos Joaquín González en la gubernatura de Quintana Roo– es que no se cuenta entre los fundadores del Morena, los preconizadores de una especie de “pureza” prístina, seráfica, que nada tiene que ver con la realpolitik, que a fin de cuentas es la que se impone siempre: venció en la demoscopia sin asomo de dudas, y entonces la meritocracia militante se quedó como tema ya solo para la Doctora Corazón y Carlos Gardel.

Pero como toda elección en la que claramente descuella un competidor, a los que dentro y fuera de la curiosa coalición izquierdo-derechista, y del fantasmagórico PRI, se les atraganta la postulación de la reelecta presidenta municipal de Benito Juárez para la silla principal del número 1 de la Avenida 22 de Enero de Chetumal, les ha dado por picotearles la cresta a los capitalinos, con la especie de que esta tendría oculto entre sus bártulos el infame proyecto de trasladar la capital quintanarroense a Cancún, la ciudad más poblada y económicamente relevante de la entidad.

Desde que el prodigio de la “Fantasía de banqueros” –el cronista Fernando Martí Brito dixit– rebasó vertiginosamente a Chetumal en demografía y economía, hace ya bastantes ayeres, se insiste en dicho despropósito, esgrimido más como una manera de desacreditar y hasta satanizar a los “bárbaros del norte” que osan acercarse a la antigua Payo Obispo.

Aunque nada serio haya prosperado ante la angustia sureña, que ciertamente no es solo chovinista, pues sin el aparato administrativo del estado que implica alrededor de 15 mil burócratas consumidores, sujetos de bienes y servicios e inversores, no carece de motivos –que no razones–, pues la otrora próspera y comercialmente pujante Chetumal, con sus calles pululantes de compradores de todo el sureste del país, ávidos de mercancías de importación, que por el régimen de zona libre de entonces eran exentas de aranceles y, por ende, de impuestos al consumidor, ahora desfallece aferrada a la prácticamente única industria y fuente de ingresos existente: el servicio público.

Son muchos años de falsa latencia de esa amenaza de pretender convertir a Chetumal en una Comala rulfiana al trasladar al norte los poderes del estado, aunque en cada ocasión se ha demostrado que nunca hubo intenciones serias de llevar a cabo tal infausta maniobra: el norte turístico –en particular Cancún– está así de inmerso en su industrian turística, tan demandante de bienes y servicios, que no tiene el menor interés de mudar su vocación de tan productiva actividad a la gubernamental. A los cancunenses no les interesa en absoluto llevar a su dinámica ciudad el aparato burocrático del estado, y si a algún desorientado se le ocurre por ahí plantearlo –como ha sucedido, muy, pero muy de vez en cuando– está destinado a ser pregonero en el desierto.

Mara Lezama de ninguna manera es la excepción en este sentido, pero además se agrega esa vocación social, de defensa de las capas más vulnerables de la sociedad, que no solo pregonó, sino que ejerció como comunicadora que dedicó muchos años al servicio de sus conciudadanos a través de las ondas hertzianas. A diferencia de otras, las emisiones de la periodista se traducían en soluciones a los problemas urbanos, de servicios y sociales de los cancunenses –mayoritariamente los más necesitados, aunque era escuchada por todos los estratos sociales, sin escatimar atención por razón de estatus–, que no era raro que se reportaran atendidas por parte de las autoridades requeridas en el transcurso de la misma emisión.

Como alcaldesa de Cancún –reelecta, por lo mismo– Mara Lezama ha mantenido esa misma vocación de servicio comunitario, simpatía por las personas de menos recursos y acción expedita para solucionar los problemas que aquejan a la ciudad. Si bien se ha desenvuelto con singular soltura y presencia en los ámbitos estatales y nacionales –sin omitir los contactos internacionales, benéficos para el destino turístico–, la gente del pueblo la sigue deteniendo en la calle para saludarla y agradecerle alguna gestión llevada a buen término a través de su legendario programa.

Hasta ahora no ha estado en posición de aclarar que de ninguna manera tiene intenciones de quitarle a Chetumal su calidad y dignidad de capital de todos los quintanarroenses, pero cuando los tiempos electorales lo permitan podrá aclarar esto que lleva in pectore.

Pero usted, paisano chetumaleño, no se preocupe. Mara no se va a despertar una mañana y, tras estirar el esqueleto y poniendo cara de Maléfica, pensar, frotándose las manos: “jajaja: hoy amanecí con ganas de quitarle a Chetumal la capital de Quintana Roo para llevármela a Cancún.

¡Por favor!