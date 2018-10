El 90’s Pop Tour, más que una gira, una experiencia

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Erick Ibarra, mejor conocido como Alan, integrante del grupo Magneto, y Rodrigo Sieres, conocido dentro del grupo Mercurio como Rocco, visitaron Cancún para anunciar la tercera etapa de la exitosa gira 90’s Pop Tour, que llegará al Estadio Beto Ávila el próximo 17 de noviembre.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el par de guapos y talentosos cantantes, aseguraron que a pesar del paso de los años, continúan experimentando la misma sensación cuando se suben a un escenario y se dijeron agradecidos de que su música siga dejando huella en sus seguidores.

Agradecidos por poder sentir la adrenalina en el escenario y por el cariño que reciben de la gente, este par invita al público a su presentación en la ciudad.

“Con el paso de los años me he ido sensibilizando y me he convertido en una persona más normal, realmente somos normales, pero no dimensionas esas cosas, te casas, te divorcias, tienes hijos, son cambios, pero cuando vas viviendo todo eso es muy bonito que al llegar a esto que estamos viviendo ahora es reflejo que hiciste las cosas bien, y el reflejo se queda en el corazón de las personas, todos somos humanos y cometemos errores, a veces te ausentas, te cambias de ciudad, pero al momento de regresar y de treparte al escenario, y más en una gira como esta, es un regalo doble, para la gente y para nosotros”, detalló Alan, quien desde 1988 se convirtió en uno de los galanes de Magneto.

Por su parte Rodri, quien se sumó a las filas del grupo Mercurio en 1997, asegura que ahora es más consciente de las cosas que provoca al subirse a un escenario.

“Creo que disfrutamos más ahora, siguen los gritos y todo esto, pero ya no es el desenfreno de aventarte a lo loco como cuando éramos chavos, parece que no ha pasado el tiempo, parece que nada más nos vemos todos más grandes, con más arrugas, más canas, pero la energía y la vibra sigue igual. La adrenalina que tiene el escenario es impresionante, casi te podría asegurar que alguien en silla de ruedas se para, de la emoción, de la adrenalina, del amor que transmite la gente, te llenas de eso y es como si te metieran 25 red bull en el primer acorde, cuando escuchas el primer grito cambia todo y la verdad somos muy afortunados en poderlo vivir”, dijo.

Desde la creación del grupo Magneto, hace casi tres décadas, y de Mercurio hace 23 años, sus canciones continúan sonando en la radio, y en la actualidad vuelven a causar furor en el 90’s Pop Tour a realizarse en unos días.