Concluyen ampliación de drenaje en Holbox

CANCÚN,Q. Roo.- Cualquier tipo de obra se encarece en Holbox por el cruce del material, por ello la obra de ampliación de la red de drenaje que realizó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se llevó a cabo hasta donde hay viviendas; sin embargo, se contempla hacer obra complementaria de manera gradual en los años próximos, para lo cual ya están buscando recursos, dijo Silverio Conrado Mariano Canul, gerente del organismo operador CAPA en Lázaro Cárdenas.

“Lo que se proyectó, ya se concluyó, y en donde no llegó es porque no hay casa habitación, por eso no se consideró; aunado a que los presupuestos no alcanzan para hacer drenaje complementario en la isla, pero se hará de manera gradual en los años próximos para lo cual se buscarán recursos para poder llevar a cabo esta ampliación”, explicó.

En Holbox, a través de la CAPA se invierten más de 40 millones 900 mil pesos para la modernización de la red de agua potable en cinco sectores, con más de 25 mil 790 metros lineales de tubería de tres, cuatro, seis y ocho pulgadas de diámetro, algunos de esos tramos con antigüedad de más de 40 años; con lo que se beneficia directamente a tres mil 157 habitantes, de acuerdo con información del Gobierno del Estado

El proyecto fue aprobado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), gestión que se hizo por la necesidad urgente de atender a la isla, que está rebasada por su crecimiento.

La isla ha crecido mucho en los últimos años, y por lo mismo se había acordado en el Comité de Desarrollo Turístico Sustentable de Holbox, integrado por varias dependencias de los tres órdenes de gobierno, no otorgar permisos de construcción, para evitar el colapso, pero hasta la fecha no se ha cumplido con ese compromiso lo cual repercute en la labor que realizan los operadores de CAPA.