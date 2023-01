Conductores de Uber rechazan cobro extra a servicios de las plataformas

Los conductores de la empresa de transporte Uber rechazaron el dos por ciento al cobro de servicios de las plataformas aprobado en la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado.

Además, criticaron que los diputados locales no abordaron las reformas solicitadas por el juzgado federal para que la empresa pueda brindar servicio de transporte a la población.

Águeda Esperilla Soto, vocera de conductores de Uber en Cancún, consideró que esto es una muestra de los intentos para afectar los servicios que ofrecen este tipo de empresas que usan aplicaciones para atender al público.

También dijo que muestra de ello es la aprobación en dicha comisión por parte de los legisladores locales del cobro de 2% a los servicios de entrega de comida que ofrecen dichas plataformas.

Señaló que, a fin de mes, de acuerdo con lo que hayan generado, Uber determina la cantidad de impuestos a pagar, según el número de servicios proporcionados y no las autoridades fiscales, por lo que indicó que no será factible que el sistema tributario local pueda realizar dichos cobros.

“A fuerza nos quieren sacar lo que le sacan a los taxis. Considero que, de entrada, Uber no va a permitir que le cobren el 2% extra (...) Los que entregan la comida tienen la misma mecánica que con nosotros, pagan un impuesto federal. Además, tampoco es tanto lo que ganan ni las millonadas como para que ahora tengan que pagar un 2% estatal”.

Señaló que, de aprobarse por el pleno, este cobro encarecería este tipo de servicios, por lo que prevé que la empresa no permitirá que suceda y tomará cartas en el asunto.

En cuanto a que no se abordaron las modificaciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo en la comisión legislativa en materia, ordenadas por un juzgado federal, para permitir la entrada de operaciones en el estado de manera formal de las aplicaciones como Uber, la entrevistada consideró que es un signo de falta de voluntad por parte de los diputados locales.

“Es para que realicen algunos ajustes en el reglamento que ya existe desde hace más de dos años, estuvo en el escritorio y no lo pudieron poner en práctica. Ahorita quién sabe qué están pensando hacer que aunque ya deberían resolver para que todo estuviera en orden, no lo quieren hacer. No hay voluntad de resolver y sólo ven lo que les interesa, como actos de corrupción innegables”.