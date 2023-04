Condusef pide precaución al usar tarjetas bancarias durante Semana Santa

Luego de la temporada vacacional aumentan hasta 15% las quejas de los derechohabientes por el uso de las tarjetas bancarias, por lo que se recomienda tener precaución durante la Semana Santa.

Osmaida Leonel Santiago, titular de la oficina de atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomendó que al salir, tener un presupuesto, al pagar con las tarjetas no perder de vista el plástico y de preferencia retirar dinero en los cajeros automáticos de la instrucción bancaria o en plazas para evitar que sean clonadas.

“Creemos que es necesario que se revisen todas las opciones de descanso con tiempo, hacer un presupuesto, si se paga con tarjeta es importante no perderla de vista; siempre será importante tener los comprobantes” , agregó.

En caso de no conocer la zona, lo mejor es acudir con compañía, y tener siempre a la mano el teléfono del banco, para cualquier problema, y de esta manera no tener compras no autorizadas o que la tarjeta sea clonada , que es lo que lleva más adelante a tener que presentar las quejas.

En cuanto al cuidado de las finanzas familiares, es importante no dar tarjetazo en todo, ya que se puede perder el control de los gastos; si se utiliza el cajero, no se debe aceptar ayuda de extraños.

Las vacaciones de Semana Santa son de las más concurridas por las familias que eligen salir unos días de asueto; sin embargo, luego de que finalizan, en la delegación también aumentan las quejas, por ello tener un mayor número de prevenciones ayudará a que las familias no tengan problemas más adelante.

“Aunque no hay un monto recomendable para gastar, es aconsejable realizar el presupuesto, teniendo en cuenta primero los gastos fijos y apegarse al el monto destinado a las vacaciones” , agregó.

Desde la Condusef estarán atendiendo a los derechohabientes para que en caso de que tengan que realizar una queja contra una institución bancaria puedan recibir la asesoría.