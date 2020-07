Condusef cierra la puerta a cuentahabientes con problemas

En Cancún cientos de usuarios tienen problemas con los servicios financieros reciben de los bancos, pero carecen de dónde acudir a interponer su queja porque las oficinas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llevan casi tres meses cerradas.

Desde aquellos que tienen dudas sobre su saldo, pasando por quejas en cobros de comisiones, hasta acusaciones de fraude; no han podido canalizar sus quejas porque no hay atención presencial en dicha dependencia.

Gilberto Noyola es uno de los casos. Pidió trasladar 25 mil 500 pesos de su cuenta de ahorro en el banco Banorte a una de inversión en la misma institución el pasado 18 de abril. Sin embargo, el quejoso aseguró que el trabajador del banco sólo realizó la operación por 10 mil pesos.