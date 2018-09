Campeón paralímpico deja un mensaje de valor y pasión

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- “Sin miedo a nada”. Mensaje de fortaleza, pasión y voluntad que Gustavo Sánchez Martínez, campeón de natación paralímpica mexicana, ofreció una conferencia en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), en Chetumal, ante estudiantes de varias instituciones educativas de la capital.

El reconocido atleta narró su historia desde su incursión a la natación, cuando los médicos recomendaron a sus padres someterlo a terapias acuáticas para ayudarlo a desarrollar la fuerza necesaria en otras partes de su cuerpo.

Empezó a los tres años con Juan Manuel Díaz Nava, en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y desde entonces su vida está ligada a una alberca.

“A partir de ese momento decidí dedicarme con mucha pasión a la natación, gracias a ello, a lo largo de mi carrera he tenido éxitos. He estado en los primeros lugares en muchas de las competencias en las que participo, e incluso, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte me condecoró en 2009 con el Premio Luchador Olmeca”, expuso.

El atleta platicó que a los tres años empezó a entrenar

en la Ciudad Universitaria de la UNAM. (Ángel Castillo/SIPSE)

Entre sus logros, destaca la participación en el US Paralympics Spring Swimming Nationals CAN AM, en San Antonio Texas, justa en la que se coronó campeón mundial, ganó seis medallas de oro y obtuvo la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, además de triunfar en varias Paralimpiadas Nacionales y Juegos Nacionales sobre Silla de Ruedas.

Sánchez Martínez señaló que el logro más representativo de todos fue la inolvidable participación en los Juegos Paralímpicos de Londres en el 2012, donde ganó cuatro medallas para México, lo que lo coloca como uno de los deportistas más destacados del país.

La conferencia fue organizada por la Dirección General de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Quintana Roo a cargo de Guadalupe Cuéllar Espadas y el promotor deportivo Aarón Bautista Pelayo, asistió como invitada, Dora Rodríguez Hoy, presidenta del Voluntariado de la Uqroo.