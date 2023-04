Confianza y debilidad

¿La ventaja de la 4T en el Estado de México es una señal de que pinta bien la cosa para el oficialismo rumbo al 2024? Morena difundió recientemente 13 encuestas y en todas aventaja a sus rivales. En el ámbito nacional divulgan que, de arrebatarle al PRI su bastión natural este año, se acercan aun más a la Presidencia de la República, que se disputará el próximo.

Desde luego, la respuesta a dicha pregunta es sólo una interpretación. Otra pregunta es: ¿Entonces la "no ventaja" en Coahuila es una señal de que la 4T unida podría seguir ganando y separada ya no? La respuesta podría resultar obvia, aunque no lo es: cada entidad tiene características muy peculiares y con impredecibles comportamientos de su electorado. El voto es una incógnita hasta el conteo.

La segunda pregunta no es inocente en un Quintana Roo donde son notorias las discrepancias públicas entre los aliados de la coalición. Al respecto, la dirigente de Morena, Johana Acosta, declaró recientemente que, aun cuando el trato es cordial con las otras dos dirigencias (PT y Verde), no han platicado formalmente sobre lo que seguirá con miras al 2024. Esta semana, sin embargo, podrían desarrollarse charlas al respecto. A esperar las conclusiones.

Dos dichos más que resultan interesantes. El primero: Acosta prevé "carro completo" para el próximo año. La conjetura puede resultar prematura, pero lo sustenta con hechos diversos y pide asumir justamente la ventaja de la 4T en el Estado de México como el preludio de lo que pasaría.

El segundo: no ve que la oposición presente ni en México ni en Quintana Roo un proyecto alternativo a la altura de lo que se promueve desde el gobierno federal y desde el gobierno del estado. Si lo tienen, deberán presentarlo pronto y con convencer sin demora. Es un desafío supremo.

Se podría estar de acuerdo con la dirigente -o bien no-, pero la oposición no reacciona con la firmeza requerida y permite tales vacíos desde los cuales Morena les golpea repetidamente.

No es exceso de confianza de quien dirige al partido más ganador del último tiempo y parece llevar la batuta entre los aliados, sino debilidad de quienes debieran responder con hechos concretos para revertir la imagen y no se muestran más que en fotos. Más simple aún: Morena se da un lujo, por la confianza de las victorias, que le permiten sus adversarios, por tibieza o debilidad.