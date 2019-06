Mario Castro: absuelto por vicios en el proceso

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un juez de control confirmó la sentencia emitida por un tribunal colegiado, la cual deja sin efectos la vinculación a proceso de Mario Castro Basto, ex titular de Sintra, y ordenó devolver sus bienes.

De acuerdo con la lectura del juez, Mario Castro Basto fue absuelto por prescripción del delito, además de que participó como coautor, fue amparado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, quien determinó que su vinculación a proceso tuvo vicios de fondo y ordenó la devolución de sus bienes, consistente en remolques, automóviles y al menos dos predios, uno en Chetumal y uno en la ciudad de Mérida.

Castro Basto explicó que el juez le dio la razón, debido a que el día que se firmó uno de los contratos con la empresa de aeronaves no se encontraba presente, por lo que finalmente, dijo, es tiempo de dar la vuelta a la página.

“Como se imaginarán fue bastante desgastante tener que cumplir aproximadamente cuatro meses en el Centro de Reinserción Social, en condiciones que no son las humanamente o por derechos humanos idóneas y económicamente por su puesto, la familia, los ingresos, pago de abogados, todo por nada, por una mala apreciación”, dijo.

El ex Secretario de Sintra dijo que por el momento no regresará a la administración pública, debido a que no existen las condiciones tanto en el gobierno estatal o municipal, debido a que no tiene presencia el partido al que pertenece, es decir, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los colegiados dieron la razón al juez sexto de distrito, quién determinó la prescripción de la responsabilidad penal en el delito de desempeño irregular de la función pública, por el cual se inició la carpeta administrativa.