Peligra casa indígena por un campo de fútbol

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- Los 12.3 millones de pesos autorizados para la construcción de la Casa del Estudiante Indígena Universitario están en riesgo, porque las obras fueron detenidas hasta que el Cbtis 214 y la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) lleguen a un acuerdo por un campo de fútbol.

De acuerdo con el proyecto de la Licitación Pública Nacional LO-047AYB019-E10-2018, sobre la Edificación de la Casa Universitario Indígena en la modalidad de Casa del Niño Indígena, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se informó de una inversión de 12 millones 354 mil 067 pesos para las obras, mismas que debieron iniciar desde el 27 de agosto.

También te puede interesar: Estudiantes de Cbtis van contra la Uqroo por un campo deportivo

Sin embargo, se detuvo porque docentes y alumnos del Cbtis 2014 volvieron a intervenir en el campo y las maquinarias permanecen inactivas desde el 12 de septiembre. La ejecución de la obra contempla 90 días, por lo que hasta el momento representa un retraso de al menos 21 días.

La Uqroo estableció un espacio de cuatro mil 133 metros cuadrados, situados en la calle Cedro con Heriberto Frías de la colonia Del Bosque en Chetumal, con el objetivo de que la CDI pudiera concretar el proyecto, el cual prevé la construcción de la casa donde albergarán a por lo menos 100 alumnos, de forma inicial.

El edificio contempla la edificación de un área administrativa y de servicios, entrre otras áreas.

Gloria Escalante Romero, subdirectora académica, dijo que aunque la Uqroo cuenta con documentos legales de propiedad de dicho campo, el Cbtis 214 entregó un acuerdo firmado desde 1989, a través del extinto Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (Inviqroo), que le dio facultades al centro bachillerato para el uso del inmueble.

Dichos documentos establecen que el consejo directivo de la Inviqroo otorgó facilidades necesarias para que el Cbtis 214 disponga del predio donde se ubica el campo desde 1989; aproximadamente 30 mil 537 metros cuadrados de la manzana. Ese documento fue creado, e incluso, desde antes de la creación de la universidad (en 1991).

“Hasta el momento estamos en espera. Están las negociaciones, pero no hemos tenido respuesta. El único acuerdo que llegamos es que no se continuarán los trabajos hasta no ver la solución o tener una respuesta jurídica de ambas instituciones”.

Aseguró que hasta el momento no se ha firmado ningún tipo de comodato, e incluso, el acuerdo fue de palabra, debido a que las negociaciones se realizan a través de la Secretaría de Educación.