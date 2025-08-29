Con el cierre del período vacacional y el inminente regreso a clases este lunes, se prevé un notable incremento en la congestión vehicular en Mérida y los municipios conurbados.

El aumento del tráfico no solo complica la movilidad, sino que también eleva el riesgo de accidentes viales, algunos de ellos con consecuencias fatales. Durante este último fin de se mana de vacaciones de verano, el flujo vehicular ha aumenta do considerablemente, impulsado por las compras de último momento de útiles y uniformes escolares.

Se espera que más de medio millón de estudiantes de nivel básico retornen a las aulas al iniciar la semana, lo que agra vará aún más la situación en las vialidades.

“Ya el próximo lunes primero entramos a la cotidianidad. Hay que planear nuestras rutas para ir a la escuela porque van a haber muchos congestionamientos. Lo recomendable es hacer un simulacro para saber cuánto tiempo nos lleva de la casa a la escuela y en base a ello planificar nuestro viaje”, explicó René Flores Ayora, ingeniero de tránsito y auditor en seguridad vial.

Congestión vehicular crecerá con regreso clases en Mérida [Foto: Cortesía]

El especialista señaló que tras la pandemia se incrementó el uso de scooters -patines eléctricos- y bicicletas eléctricas, vehículos que aún no están contemplados en la Ley de Movilidad y Transporte (del año 2022).

“Es muy importante regularlos de una manera técnica: que las ruedas tengan un mínimo de 20 cm de diámetro, que cuenten con luz blanca delantera, luz roja trasera, luz de freno y que no superen los 25 km/h. Y lo más importante: que los usuarios porten casco y chaleco reflejante”, subrayó.

Sobre los motociclistas, Flores Ayora recalcó que el casco sigue siendo la herramienta más importante de protección.

“Sabemos que el casco no nos va a salvar de un choque, pero sí nos puede salvar la vida”, afirmó. Recordó el reciente caso de un joven de 17 años que murió en Yotolín, comisaría de Ticul, tras impactarse contra un poste sin llevar casco. “Si hubiera tenido un casco, estaríamos contando otra historia. Por eso es fundamental que todos los motociclistas, especialmente en el interior del estado, porten un casco certificado DOT, SNELL o con la Norma Oficial Mexicana”, enfatizó.

El auditor en Seguridad Vial por el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (Cenapra), insistió en que el Reglamento de Tránsito de Yucatán, vigente desde 2011, debe actualizarse para incluir la obligatoriedad del uso de cascos certificados.

Finalmente, es importante recordar que las cifras de muertes por accidentes durante el período vacacional ya superaron las previstas, de las 37 defunciones esperadas, se han registrado 52 hasta el momento, un 37% más de lo pronosticado.