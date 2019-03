El Congreso de Quintana Roo se suma al debate del aborto

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los legisladores de Quintana Roo entrarán al debate del aborto, tras darle entrada a dos iniciativas, una que permitiría el aborto en mujeres en situación socioeconómica grave y la segunda sobre la despenalización de dicha actividad.

En la primera iniciativa, promovida por Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, explicó que pretende incluir en el código penal vigente una fracción más al artículo 97, que habla sobre los abortos no penados.

“Hay un punto que va a entrar en controversia que no está dentro de los no punibles, que es para la cuestión socioeconómica grave, a través de un estudio que se haga a las mujeres y que resulte grave, teniendo hijos con anterioridad y que vivan en condiciones precarias se les pueda dar esta atención”, explicó.

Dijo que la iniciativa entró con base al resultado de un estudio que realizó en las mujeres de las comunidades de Quintana Roo, en el cual detectó que había muchas mujeres que están en condiciones precarias y no desean tener más hijos.

“Desafortunadamente la prevención no existe para este tipo de comunidades para las mujeres, por lo que al final siguen utilizando el aborto como una opción”, anotó la legisladora.

La iniciativa además pretende darle atención médica y psicológica a las mujeres que practican el aborto, en específico a quienes la ley actual se los permite.

Actualmente la norma establece que se puede practicar el aborto cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea resultado de una violación, cuando a juicio de cuando menos dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas y cuando a juicio del médico indice que sea necesario.

Despenalización del aborto

La segunda iniciativa que dieron entrada los diputados el día de ayer, es la que presentó el colectivo Marea Verde, a fin de legalizar la irrupción del embarazo (aborto), por lo menos hasta la décimo segunda semana, esto, mediante reformas al capítulo tercero del Código Penal sobre dicha actividad.

Yunitzilim Rodríguez Peraza, abogada e integrante de dicha agrupación social, explicó que lo único que se está pidiendo con esta iniciativa es el libre desarrollo de la personalidad, la determinación de los cuerpos y el ejercicio de los derechos de las mujeres.

“Es interesante el debate, establecer posturas, nuestros derechos humanos no están sujetos a negociación, por lo que no es una situación si les conviene o no, incluso la misma constitución del estado no debe proteger la vida desde la concepción”, finalizó.