Conmemoran Natalicio de Benito Juárez en Isla Mujeres

Redacción/SIPSE

ISLA MUJERES, Q.Roo.- Para celebrar el CCVII Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, el Ayuntamiento de Isla Mujeres llevó a cabo la colocación de la ofrenda floral en los monumentos del ilustre personaje, ubicados en la avenida Juárez y en la escuela secundaria técnica número 1 “Benito Juárez”, según publica un boletín de prensa.



Desde las ocho de la mañana, las autoridades municipales acudieron a la colocación de la primera ofrenda floral, en el busto de Benito Juárez, ubicado en la avenida nombrada en honor a este ex presidente de la República.



Este evento se realizó con la presencia del presidente municipal, Hugo Sánchez Montalvo; el secretario general del Ayuntamiento, Faustino Uicab Alcocer; el comandante Eugenio Hernández Luz, en representación del Comandante de la Quinta Región Naval, Juan Ramón Alcala Pignol; así como diversos regidores y directores del Ayuntamiento isleño.



En este acto protocolario, los presentes rindieron un minuto de silencio en honor al reconocido personaje por su frase “El respeto al derecho ajeno es la paz”, para posteriormente tomarse la fotografía del recuerdo.



En continuidad a esta conmemoración, las autoridades se trasladaron a la escuela Secundaria Técnica Número 1, “Benito Juárez”, en la que se llevó a cabo una ceremonia cívica para celebrar un año más del natalicio del histórico personaje.



En la ceremonia, el director de la institución, Ramón Peña Célis, señaló que como habitantes del país, debemos recordar la importante labor que desempeño Benito Juárez García, dando soberanía al País a través de su legado más importante que son las Leyes de Reforma.



Indicó que su incansable lucha por mejorar el País no descansó, y logró impulsar un modelo en el que buscaba la paz entre los individuos y sobre todo entre las naciones, por lo que es recordado hasta la fecha por sus importantes trabajos políticos.



En continuación al programa de la ceremonia, el Edil hizo un llamado a los jóvenes estudiantes a formarse como profesionistas, siguiendo el ejemplo de Benito Juárez, quien tuvo que pasar carencias para superarse y poder llegar a ser el máximo representante político del País.



Expresó que es importante demostrar en la forma de vida de todos los individuos, el mensaje de Benito Juárez, aplicando la frase “el respeto al derecho ajeno es la paz”, para lograr una convivencia armónica que ayude a la superación de todos los ciudadanos.



En el discurso alusivo a cargo del Secretario General, se recordó que el llamado Benemérito de las Américas nació en Guelatao un pueblo de Oaxaca, estado en el que se desarrolló como licenciado en Derecho, para posteriormente incluirse en la política, llegando a ser gobernador de su estado natal.



Su legado continúo, para posteriormente promulgar el Plan de Ayutla en 1853, en el que pedía la creación de una asamblea constituyente que elaborara una nueva Constitución, y después fue encarcelado y desterrado por Antonio López de Santa Anna.



Finalmente se recordó que en 1855, volvió al País y participó en la revolución liberal que venció a Santa Anna, por lo que en 1861 fue nombrado Presidente de México.



Para finalizar este evento, las autoridades colocaron la ofrenda floral en el busto de Benito Juárez ubicado en este centro educativo y rindieron un minuto de silencio, para recordar las importantes acciones del célebre ex presidente.



En esta ceremonia cívica, una de las más importantes de la escuela secundaria técnica número 1, la autoridades del plantel hicieron entrega de diplomas de reconocimiento a los alumnos con mejores promedios y de igual forma un reconocimiento a profesores y personal docente jubilados, que este día participaron como invitados especiales.