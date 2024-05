Conocidos a medias

¿Una minoría o una mayoría conoce a los candidatos de su distrito y municipio? Puede concluirse que pocos saben con certeza el nombre y las propuestas. En menos de una semana acabarán las campañas y en poco más de una será la jornada electoral. Con toda seguridad, muchos llegarán a la cita con desconocidos.

Pero no solamente se trata de conocer sus datos generales o su plan de trabajo, sino identificar con precisión otros aspectos que representan quienes tocan las puertas de los hogares, irrumpen en las redes sociales o se muestran en otros diversos formatos con el afán de conquistar a la ciudadanía.

Un ejemplo: Janet Aguirre, del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, alertó a los medios de comunicación, desde Chetumal, que menos del 10 por ciento de los postulados presentó su "3 de 3"; esto es, su declaración patrimonial, su situación de cumplimiento fiscal y sus intereses en empresas privadas. Sostuvo: "No sólo es necesario, es urgente que presenten su 3 de 3. No sabemos quiénes son estas personas en términos de integridad".

Esa "3 de 3" debe registrarse en la plataforma creada por el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Instituto de Transparencia de Quintana Roo. Los resultados debieran ser, en todo caso, complementarios a los que pudieron proporcionar en la plataforma “Conóceles”, alojada en la web del Ieqroo y cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información de todas las personas candidatas, maximizar la transparencia en la difusión de las candidaturas, fomentar la participación de la población e impulsar el voto informado.

El propósito es optimizar la toma de decisiones durante el denominado "periodo de reflexión" de tres días (entre el término de las campañas y la jornada) o frente a la urna el 2 de junio.

No son esfuerzos en vano. Sucede que los propósitos quedan inconclusos por falta de voluntad de quienes tienen la responsabilidad de entregar la información, no divulgarla. Para ser claro: la culpa es de quien no envía el material informativo.

Un porcentaje amplio de la población podría conocer a sus futuros representantes, ya por fin, cuando esté con la boleta en la mano. Aunque también depende del interés del ciudadano, que debe enterarse, investigar lo posible. ¿Con qué cara se les pide volver? La democracia se construye con participación y es un asunto recíproco.