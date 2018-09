¡Dan luz verde! Construirán club de playa en Mahahual

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL.- A casi un año de evaluación ambiental, una empresa privada obtuvo el resolutivo a su favor para construir un club de playa en Mahahual, soportado con pilares a una altura de tres metros del suelo.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolvió que la empresa Nugz Inc S. de R.L. de C.V. puede realizar las obras en una superficie de mil 397.86 metros cuadrados de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), y operar el sitio por 30 años, en el municipio de Othón P. Blanco.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) modalidad particular del proyecto On The Rocks fue remitida para análisis el 2 de octubre del año 2017, a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), y fue resuelta el 28 de agosto de este año.

De acuerdo con la MIA-P, la empresa establece un tiempo de 12 meses para la preparación del sitio y construcciones, aunque no revela el monto de inversión, en apego a la protección de datos con un tiempo de recuperación del capital, entre tres y cinco años.

El sitio se ubica en la Zofemat colindante al lote 01 del predio suburbano denominado Banquesoya 1, a la altura del kilómetro 00+254, del camino costero Banquesoya-Río Indio, como referencia entre el faro de la entrada a Mahahual y el puerto Grand Costa Maya.

El proyecto, considera la construcción de una palapa club-bar tipo rústico, nueve sombrillas de playa, tanque elevado de agua, una planta de tratamiento de aguas grises con humedal artificial y una cepa de humedal.

La palapa principal estará sostenida por 12 postes (pilotes) de 30 centímetros de diámetro, con piso de tablones, contempla tres sanitarios y cocina; la instalación de las nueve sombrillas no deriva afectación a la zona.

Respecto al predio, es considerado como costa rocosa con vegetación de matorral halófilo, aunado a que no hay presencia de dunas; hay escasa presencia de vegetación de tipo sikimay (Tournefortia gnaphalodes) y pantzil (Suriana marítima).

Esta obra se ajusta a los ordenamientos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (Lgeepa) y del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual.