Inicia construcción de hotel… sin aval del municipio

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Quintana Roo.- El director de Desarrollo Urbano de Tulum, Víctor Cauich Chacón, aseguró que el ayuntamiento no ha extendido permisos para la construcción de lo que será el hotel Posadas, anunciado desde hace varios años. Sin embargo, hay trabajos de desmonte en la zona frente a Chemuyil desde hace casi tres semanas.

“Ya lo aprobaron, ya dijo la Semarnat que sí, pero no se ha entregado la autorización para el proyecto, mientras tanto, el ayuntamiento por su lado no ha entregado la licencia de construcción ni algún otro permiso de tipo municipal para la construcción de ese proyecto”, señaló el funcionario municipal.

También te puede interesar: Q. Roo contará con dos desarrollos turísticos sustentables

“Es un hecho que obtendrá la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y nosotros estamos esperando que nos den el resolutivo de cuántos metros cuadrados de construcción les autorizaron y realmente van a ejecutar para extender los permisos”, agregó.

Aunque dijo que la MIA ya está autorizada, no proporcionó datos al respecto, pese a tener en la mano el expediente del proyecto. Y a pesar de no contar con los permisos municipales, se observa que se realizan trabajos de desmonte en tres puntos diferentes entre la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la propiedad del Hotel Bahía Príncipe.

Al respecto, dijo que no han intervenido para conocer qué tipo de trabajo están llevando a cabo los desarrolladores. También indicó que no tienen conocimiento del proyecto para recuperación de playas frente a Chemuyil, a fin de establecer una zona de asoleadero, ya que la zona federal no cuenta con playa y se trata de una superficie rocosa; como tampoco han expresado opinión técnica respecto del proyecto La Calma.

Con la MIA 23QR2017 T0026, la empresa Promotora Ecotur S.A. de C.V., prevé llevar a cabo trabajos de mejoramiento y estabilización de las zonas de playa y marina de las bahías de Chemuyil y Chemuyilito, y en tal sentido, Cauich Chacón negó que se haya extendido algún permiso municipal para llevar a cabo estos trabajos autorizados por la Semarnat y publicado en la Gaceta Ecológica de la dependencia.