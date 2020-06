Contadores piden a Hacienda ser solidaria y condonar multas

El Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya, pidió la intervención del Senado para que la SHCP omita multas a contribuyentes que dejaron de pagar impuestos durante la contingencia sanitaria.

Olivia Onofre Basave, presidente de la organización, informó que ya emitieron un escrito por medio de la senadora por Quintana Roo para acelerar tal petición ante el Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Le solicito de la manera más atenta y respetuosa a petición de todos los contadores que integran el colegio, que hable con el Secretario Arturo Herrera Gutiérrez quien es el encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal para que no estén enviando multas a los contribuyentes, personas físicas y morales que aún no pagan los impuestos de ISR, IVA y retenciones de ISR, Salarios y retención de IVA del mes de marzo y abril", dice una parte del escrito mostrado por Onofre Basave.

La dirigente de los profesionales de la contaduría informó que en los últimos dos meses han observado poca liquidez en más de cuatro mil contribuyentes de la Riviera Maya para cumplir con sus obligaciones fiscales, precisamente porque la pandemia del coronavirus frenó todo tipo de actividad económica.

A pesar de la situación, las multas continúan con normalidad, como ocurría antes de la contingencia.