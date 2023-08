Continúa el descontento contra CFE; no da la cara, dice líder hotelero de Tulum

La representación de la Asociación de Hoteles de Tulum pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclarar la situación de los constantes apagones en las principales ciudades del norte de Quintana Roo.

David Ortiz Mena, presidente de la organización, mencionó que pese a los constantes apagones hasta el momento la paraestatal no ha “dado la cara”, sin embargo, la afectación es fuerte a población, negocios e incluso al Aeropuerto Internacional de Cancún.

“Me sorprende que ni siquiera las asociaciones de hoteles han recibido algún aviso de estos cortes, para prevenir a los trabajadores (...) esto no está a la altura del destino (...) No es la imagen que debiera proyectar el caribe mexicano y es algo que debería preocuparnos a todos, aunque parece que no es el caso de la Comisión Federal de Electricidad”, sostuvo Ortiz Mena.