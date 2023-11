Continúa la construcción de paz entre la juventud de Cancún: Ana Paty Peralta

La Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, inauguró la séptima edición de la “Feria para la Construcción de la Legalidad y la Paz en la Juventud”, en el marco del año de las niñas y los niños en Benito Juárez con el fin de seguir fortaleciendo la Estrategia integral para la prevención de la violencia y la delincuencia “Todos por la Paz”, a través de la sana convivencia generada por los tres órdenes de gobierno.

La feria se realizó en la escuela secundaria técnica número 28 “Niños Héroes de Chapultepec”, con la participación de la comunidad estudiantil, quienes recibieron a la Primera Autoridad Municipal, junto a las y los docentes, así como padres de familia que formaron una valla para entregarle un ramo de rosas como muestra de cariño.

“Quiero pedirles que entre todos hagan acciones que hagan la diferencia, que sean buenos compañeros y se ayuden entre ustedes; decirles no al bullying, no al alcohol, no a las drogas, porque hacen a la gente infeliz. Hacemos el acuerdo de que todos vamos a hacer acciones que hagan la diferencia todos los días en nuestra ciudad, para así construir el Cancún que todas y todos soñamos”, subrayó la Alcaldesa ante los estudiantes.