Continuación voluntaria Issste

“Don Jaime, le comento que tengo 55 años, trabajé por más de 25 años en el gobierno y, sin más ni más, me avisan que dejé de prestar mis servicios el 30 de abril de este año. Me preocupa mi situación, pues estoy a un poco más dos años de cumplir 28 de servicio, necesarios para jubilarme por la ley vieja del Issste. ¿Qué me recomienda hacer para no perder mi jubilación?”.

Esta pregunta nos llegó en la última semana de abril y le dimos esta respuesta:

Establece la Ley del Issste, en su artículo 200, que el trabajador que deje de prestar sus servicios en alguna dependencia o entidad, y que no tenga la calidad de pensionado, puede solicitar su continuación voluntaria en todos o en alguno de los seguros del régimen obligatorio: riesgos del trabajo, seguro de salud, invalidez y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Para ingresar en la continuación voluntaria no es requisito tener un mínimo de años de servicio; basta con estar basificado y causar baja, por el motivo que sea, y quien así lo haga, deberá cubrir las cuotas y aportaciones que correspondan a los seguros que desee contratar, excepto el de riesgos de trabajo.

El costo de incorporación a la continuación voluntaria será el mismo que se pague si se estuviera en activo y, cada vez que las cuotas y aportaciones lleguen a incrementarse, el pago se actualizará en la misma proporción.

Para el pago del o de los seguros que se contraten, se tomará como referencia el sueldo básico que se tenía al momento de causar baja del régimen obligatorio y los pagos podrán hacerse por bimestre o anualidades anticipadas; el trámite es gratuito.

Para la continuación voluntaria en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se debe presentar solicitud por escrito o en medios electrónicos (las 24 horas del día) en los departamentos de afiliación y prestaciones económicas en las delegaciones estatales y regionales del Issste, lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

El trámite se puede hacer de manera personal o a través de apoderado legal, presentando identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional) y el poder notarial cuando el trabajador esté imposibilitado a realizarlo personalmente.

La continuación voluntaria aplica tanto para quienes obtendrán su pensión por el 10° Transitorio Modificado o al amparo de la Ley en vigor. Deberá solicitarse por escrito, dentro de los 60 días siguientes al de la baja del empleo, plazo perentorio y no dispensable.

La incorporación a la continuación voluntaria terminará al dar aviso por escrito al Instituto; dejar de pagar las cuotas y aportaciones de los seguros contratados; o por reingresar nuevamente al régimen obligatorio.

Antes de causar baja y/o de realizar el trámite, es deseable que se asesore bien.