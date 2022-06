Continúan aglomeraciones por la Constancia Fiscal en Playa del Carmen

Trabajadores se aglomeraron durante la mañana del miércoles en los alrededores del módulo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Playa del Carmen, para tramitar la Constancia de Situación Fiscal.

Desde las 7 horas, contribuyentes se apostaron en los alrededores del edificio ubicado en la colonia Gonzalo Guerrero, donde esperaron que abrieran las oficinas del órgano desconcentrado de la administración pública federal.

Conforme los minutos pasaron, una simple aglomeración en la calle 22 con avenida 45, pasó a convertirse en una larga fila que llegó hasta la avenida 40 con calle 20, en las inmediaciones del centro de Playa del Carmen.

“Estamos esperando que nos den el papel porque nos dicen que si no, no nos van a poder timbrar la nómina y no nos van a poder pagar o algo así. Deberían de hacerlo mucho más fácil porque yo sé que se puede sacar en línea, pero es muy complicado, entonces hay que venir a hacer estas filas, parece que es relativamente ágil, pero parece que no”, dijo Laura Hernández, trabajadora en Playa del Carmen.

La confusión entre los contribuyentes era el común denominador ayer, pues había quienes no sabían qué trámite exactamente irían a realizar al llegar al interior del módulo. De acuerdo con reportes, la larga fila continuó hasta entrado el mediodía.

No obstante, durante el miércoles, el SAT dio a conocer que la no entrega del documento no es motivo para la retención de salarios. En el comunicado que emitió el órgano de apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también dio a conocer que la factura electrónica 4.0 será obligatoria hasta el 1 de enero de 2023.

“Es importante que el contribuyente conozca y mantenga actualizada en todo momento su información fiscal contenida en la Constancia de Situación Fiscal, la cual es como su acta de nacimiento, ya que contiene datos de identificación, ubicación y obligaciones fiscales”, expuso el SAT en el comunicado difundido a nivel federal.