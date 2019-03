Educación para el control del embarazo en Cancún garantiza la salud materna y perinatal

Redacción/SIPSE

Cancún.- Dar a luz un ser humano y sin complicaciones mayores para la salud materna y perinatal es posible hoy tanto por los avances científicos y tecnológicos como por los cada vez más accesibles programas de control de embarazo que existen en Cancún.

El cuidado prenatal es fundamental durante los nueve meses de gestación. En esta etapa, la higiene y obstetricia (es decir, la rama de la medicina que se ocupa del embarazo y el parto), son imprescindibles para el bebé que viene en camino, asegura el Dr. Everardo Treviño Ortiz, de Hospiten Cancún.

“Lo ideal es que la paciente, desde que está planeando su embarazo, venga hacerse un chequeo para que esté todo en orden, que no haya un problema de salud. Luego se le da vitaminas desde el principio y luego, una vez embarazada, debe llevar un control prenatal. Lo ideal es que venga la paciente una vez cada mes para ver que haya un crecimiento adecuado del bebé”.

Sin embargo, además del encuentro periódico entre la paciente y el médico, los futuros padres de familia deben apoyarse en una serie de cursos especializados en donde se les informa, forma y prepara para lograr un parto natural.

¿Cuál es el periodo prenatal y perinatal cuando hablamos del control de embarazo y la salud materna?

Se entiende por periodo prenatal a aquel que comprende todos los eventos antes del nacimiento. En tanto, por periodo perinatal se entiende el que transcurre entre la semana 28 del embarazo y la primera semana de vida del recién nacido.

Para Yolanda Landeros, educadora perinatal del Hospiten Cancún, parte de la preparación de las parejas en estas dos etapas debe ser el aprendizaje, y los cursos de psicoprofilaxis cada vez más accesibles en Cancún son el espacio ideal para echar mano de conocimiento profesional y confiable.

“Hay mucha diferencia entre una pareja que toma un curso y una pareja que no lo toma. Porque una pareja que toma un curso es una pareja que está informada. La persona que tiene información no tiene miedo. Y el no tener miedo a un evento tan importante como es el nacimiento va a cambiar toda la perspectiva de ese nacimiento. Lo va a llevar en su mente, en su recuerdo, y en su vivencia en ese momento, de una manera más agradable, más positiva, más amorosa. Por eso sí es importante tomar un curso”.

Landeros asegura que la educación te enseña a trabajar de manera más amable con el médico y, sobre todo, te aleja de fake news, mitos y leyendas sobre el embarazo.

“El tema de internet es un poco debatible. El problema es que de repente sale una información que es muy válida, pero llega una persona y toma una parte de esa información y la tergiversa y la pone a su manera”.

Dejarse llevar únicamente por sitios web puede ser un arma de doble filo porque la paciente puede estresarse o asustarse innecesariamente.

Lo que ocurre también con esos contenidos, por ejemplo, es una sobre idealización.

“Idealizan mucho. Difunden y comparten cosas muy maravillosas, pero a la hora que están en un trabajo de parto, donde hay que trabajar, donde hay que sudar, donde ocurren muchas cosas, pues no es nada igual al vídeo de YouTube”, advierte Landeros.

Lo recomendable, para ambos especialistas, es asistir a un curso de psicoprofilaxis tres meses antes de dar a luz para lograr una buena experiencia sin riesgos para la vida de la mamá y del bebé.

En Hospiten, las parejas pueden tomar esta preparación de seis semanas, una clase cada semana. Los cursos 2019 iniciarán el martes 12 y jueves 21 de marzo a las 7 de la noche. Para aquellas mamás que llevan un embarazo avanzado y que no tienen tiempo para un taller largo, el martes 19 de marzo se brindará un curso intensivo a las interesadas.