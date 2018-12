Aprueban la obra del camino a la Isla de la Pasión

Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- La Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) ya aprobaron la obra del camino a la Isla de la Pasión. Según declaraciones del presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, el ayuntamiento está en disponibilidad de otorgar los permisos de construcción.

La información con la que cuenta Pedro Joaquín actualmente sobre esta obra que fue clausurada por la Profepa en diciembre de 2016, indica que se puede construir el camino al que los ambientalistas se opusieron en su momento por el daño ecológico que representa.

Este camino conduce a la Isla de la Pasión, parador turístico operado por particulares, donde se pretende construir un complejo hotelero cuyo diseño fue seleccionado entre los finalistas del Architecture Festival (WAF) Awards 2015. Solo el camino tiene un presupuesto de 90 millones de pesos.

Esta semana el titular de la SEMA de Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, confirmó que el proyecto de la construcción del camino a la Laguna Ciega, espejo de agua en la zona norte que separa a la isla Cozumel del cayó Isla de la Pasión, está vigente.

Los permisos ambientales federales están vigentes, cual fue reconfirmado por Pedro Oscar Joaquín Delbouis, presidente municipal quien recalcó que el proyecto tiene todos sus permisos en regla y cuenta con nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

“Hasta ahora no hay ninguna restricción para que se lleve a cabo… SEMA ya lo aprobó, entonces no habría ningún obstáculo para que se puede restablecer”, declaró el alcalde quien aceptó que desconoce cuándo esto ocurrirá. A pregunta directa de si el ayuntamiento autorizaría el permiso de construcción, respondió: “de nuestra parte no hay ningún obstáculo para que se lleve a cabo” (sic).

La principal opositora a este proyecto por considerar que se violan leyes ambientales y se daña el entorno ecológico fue Guadalupe Álvarez Chulim de Azueta, quien presentó denuncias ante autoridades federales y responsabilizó Cristopher Arturo González Baca, entonces director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el daño al media ambiente.

Sus denuncias ante la prensa local obligaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a clausurar la obra de manera temporal el 2 de diciembre del 2016.