Convocan a artistas para exposición por aniversario de Cancún

Con el objetivo de promocionar el movimiento de "art to go" (arte para llevar), se convocará a 55 artistas para que formen parte de la exposición por el aniversario de Cancún, en un concurso de postales gráficas.

Este 2025, Cancún cumplirá 55 años de fundación. Como parte de las actividades de celebración, independientes a las que llevará a cabo el municipio de Benito Juárez, la agrupación Casa Nawala organizará una magna exposición.

Ytzell Delgado, promotora cultural, explicó que para el próximo mes de abril se realizará esta exposición, donde se busca que participen artistas gráficos (hombres y mujeres) para diseñar postales alusivas a este polo turístico, con representaciones de sitios emblemáticos en cualquier lapso de tiempo.

Por lo que, desde ahora, se convoca a artistas involucrados con las artes gráficas, como fotografía, pintura, muralismo, grabado y otras disciplinas afines, para que participen.

Indicó que, además de formar parte de estos festejos, dicha actividad busca fomentar el consumo del arte local entre turistas nacionales y extranjeros.

"Los visitantes comentan que quieren llevarse un recuerdo estilo 'art to go', es decir, arte para llevar, no productos que se realizan en masa y de manera comercial, sino algo más original", dijo.