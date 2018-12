Lanzan convocatoria para proyectos antisargazo

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Comuna recibirá proyectos de particulares enfocados a la contención del sargazo que serán presentados de manera pública el próximo 18 de diciembre para definir cuál tiene posibilidades de implementarse en el 2019.

“El sargazo es un fenómeno que nos está afectando mucho y tenemos que tratar el tema delicado y por ello vamos a ser muy responsables con los recursos privados y públicos, no vamos a realizar acciones arbitrarias que beneficien a un particular, sino que vamos a buscar una solución para el bien común”, dijo Ángel Durán Desiga, director municipal de Medio Ambiente.

Todos los interesados que tengan una propuesta en torno a la atención y solución del sargazo y que quieran que sea evaluada, deberán hacer llegar su proyecto a las oficinas de Medio Ambiente antes del día 14, pues cada uno deberá presentar y explicar su propuesta el día 18 en el Palacio Municipal.

Posterior a ello se determinará cuál podría ser considerado para implementarse y se pagaría al menos parcialmente con recursos del Derecho de Saneamiento Ambiental, aunque eso deberá ser aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso que administra esos recursos que rondan los 16 millones de pesos en promedio al mes.

Sin embargo, la única empresa que se verá impedida de participar es Dakatso, debido a que el proyecto que implementó durante este año por el cual la Comuna pagó 13 millones no tiene un expediente o bitácora que demuestre los trabajos hechos.

René Medrano Ríos, director jurídico del Ayuntamiento, informó que la pasada administración contrató a Dakatso para implementar acciones de contención del sargazo, según se estipula en el contrato HAS/OM/SER/ARP/019/2018 por un monto de 13 millones de pesos, de los cuales les pagó el 60% como adelanto de sus servicios, es decir 7.6 millones de pesos.

Sin embargo, la empresa ha exigido a las nuevas autoridades saldar el resto del dinero, no obstante que el contrato concluyó el 29 de septiembre.

Aun así, Medrano Ríos aseguró que pese a que reconoce el adeudo con el Ayuntamiento, le solicitó a los representantes de Dakatso entregar las bitácoras de trabajo, pero no las han entregado, y en tanto eso no ocurra esa empresa no podrá participar en la nueva convocatoria.